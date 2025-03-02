التطبيق اليوم.. الداخلية تستحدث خدمة تجديد رخص القيادة بعدة مولات (تعرف على الأماكن)

كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتطوير الخدمات الجماهيرية، والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن التيسير والتسهيل على المواطنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة استحداث خدمة تجديد رخص القيادة للراغبين في الحصول عليها من خلال وحدات المرور الإلكترونية المميزة، والمتواجدة في المواقع التالية:

المولات: (سيتي ستارز – داندي – أفينيو "الرحاب" – إيست هب "مدينتي" – سيتي سنتر الغردقة – سان ستيفانو بالإسكندرية).

المناطق: (15 مايو – القطامية – سوق السيارات الجديد – كمبوند ميفيدا – مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – موقف المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر – مركز الفحص الفني ببورسعيد – نادي سبورتنج بالإسكندرية – نادي طنطا – جامعة أسيوط).

وتبدأ الخدمة رسميًا اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تحديث وتطوير الخدمات الجماهيرية وتقديمها بشكل حضاري وسريع يواكب تطلعات المواطنين، ويسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

وتؤكد الوزارة استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مع تطوير آليات تقديم الخدمة بشكل يعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.