خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 20 طن دقيق مدعم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم التلاعب بالسلع التموينية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا، أبرزها ضبط 20 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم تم تجميعها بطرق غير مشروعة بهدف إعادة بيعها لتحقيق أرباح غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة للتصدي للتلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال.