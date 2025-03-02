هلال يطلب فسخ عقد زواجه: "طمعانه فيا"

كتبت- فاطمة عادل:

أقام "هلال.م"، 35 عامًا، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بفسخ عقد زواجه بعد أشهر قليلة فقط من عقد قرانه، متهمًا زوجته بالطمع والسعي للاستحواذ على ممتلكاته.

وقال "هلال" في حديثه لـ"مصراوي": "تقدمت للزواج منها بعد قصة حب دامت عامًا، كنت أراها فتاة أحلامي، هادئة ومتفهّمة، لم أكن أتخيل أن الطمع كان دافعها الحقيقي طوال الوقت".

وأوضح أنه بدأ يلاحظ تغيرًا في تصرفاتها بعد الزواج، حيث أصبحت تلح عليه بشكل متكرر لنقل ملكية بعض ممتلكاته إليها، بما في ذلك شقتهم وسيارته الخاصة.

وأضاف: "في البداية، ظننت أنها مجرد طلبات عابرة، لكن الأمر تصاعد، إذ بدأت تثير المشاكل والخلافات كلما رفضت تنفيذ رغباتها، وكانت تردد دائمًا أن الحياة الزوجية شراكة، وأنه لا بد أن أشعرها بالأمان من خلال وضع ممتلكاتي باسمها".

وأشار إلى أن محاولاته لاحتواء الموقف باءت بالفشل، إذ ازدادت الضغوط والمطالبات، حتى وصل الأمر إلى تهديده بترك المنزل إذا لم يستجب لها. وتابع: "وقتها أدركت أنني وقعت ضحية خداع، وأن الحب الذي ظننته حقيقيًا لم يكن سوى وسيلة لتحقيق أطماعها".

وأضاف أنه قرر اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الزواج، بعد رفض زوجته الطلاق الودي، مؤكدًا أنه تعرض لما وصفه بـ"احتيال عاطفي"، إذ اكتشف أن زوجته كانت تخطط للاستفادة منه ماليًا منذ البداية.

ورفعت الدعوى التي حملت رقم 528 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة بانتظار الفصل فيها.