الداخلية تكشف ملابسات "معركة الشوم والزجاج" بقنا (صور)

كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على 12 متهما في مشاجرة طاحنة بالشوم والزجاج دارت بين عائلتين في محافظة قنا لوجود خلافات بينهما على نزاع محل أدوات منزلية.

وتلقي قسم شرطة قنا، بلاغًا من الأهالي مفاده بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 8 أشخاص، و طرف ثان 4 أشخاص، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 3 عصا شوم، و 14 زجاجة فارغة.

بمواجهة طرفي المشاجرة، اعترفوا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب نزاع على حيازة محل أدوات منزلية لقيام الطرف الأول بإجراء بعض التجديدات بالمحل واعتراض الطرف الثاني فحدثت على أثرها مشاجرة وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بعصى "شوم" وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.