الداخلية تكشف ملابسات فيديو الإتجار بالكلاب الشرسة والضالة في الخصوص

كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالكلاب الشرسة وإطلاقها على الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لاختبار شراستها.

وبالفحص حدد رجال المباحث هوية التحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين انهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، تمكن من إلقاء القبض عليهم، وتبين قيامهم بالإتجار بالكلاب الشرسة، وقام أحدهم بإطلاق الكلب على أحد الكلاب الضالة المارة بالشارع لاختبار شراسته قبل بيعة، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، كما تم بإرشادهم ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو وضبط كلبان آخران بحوزة أحدهم بدون ترخيص "تم تسليمهم للجهات المعنية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.