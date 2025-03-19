نزاع على "ايجار قديم" يشعل الثأر في بولاق.. ما قرار المحكمة؟

نزاع على "ايجار قديم" يشعل الثأر في بولاق.. ما قرا

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة "مهندس" في واقعة اتهامه بقتل مالك عقار في منطقة بولاق الدكرور لخلاف بينهما حول نزاع على الإيجار القديم إلى جلسة 23 أبريل المقبل.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين هشام جبر بشير و محمد عبد القادر الحلو وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التى حملت رقم 28895 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة رقم 7249 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهم "ع.س"، في اليوم الرابع من نوفمبر 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور.

محافظة الجيزة، قتل المجني عليه "رمضان ع"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد علي إثر خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر به حتى طعنه بسلاح أبيض "مطواة " وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً إزهاق روحه.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم ضرب المجني عليه "سيد ع"، عمدًا ما تسبب في إحداث إصابة بالجسم، والتى اعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة أن المتهم "ع.س" الذي يعمل مهندس كهربائي، حصل على حكم بطرد المجني عليه وأسرته من مسكنهما، وقبل تنفيذ حكم الطرد بأيام باغت المهندس

"رمضان" ابن مالك العقار بطعنة نافذة في البطن أوقعته قتيلا في الشارع وطعن أخية "جمعة" حال إخلاء الشقة من العفش.

استجوبت النيابة العامة المتهم وأقر بارتكاب الجريمة بحق المجني عليه ابن مالك العقار، مؤكدًا أنه تفاجأ بقيام المجني عليه وشقيقه فاستشاط غاضبا ونشب شجار على إثرها استل "مطواة" وباغت أبناء مالك العقار بطعنات نافذة بمطواة أوقع أحدهما قتيلا بينما نجا الآخر من الموت بإعجوبة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التى حجزت القضية لجلسة 23 أبريل للفصل في الدعوى.