واقعة خطف "شيف بولاق" ..تأجيل محاكمة 3 متهمين

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة "عاطل" في واقعة اتهامه بخطف مساعد "شيف" و إكراهه على توقيع إيصالات أمانة، إلى جلسة غد لسماع مرافعة الدفاع.



ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جبر بشير وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.



وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية 23595 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور رقم 6061 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة؛ أن المتهمين "ع.س" و شقيقه "إ. س" ونجل خاله "ع.خ" في اليوم الثاني عشر من أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، خطفوا المجني عليه "ع. م"، من الطريق العام بأن انفردوا به و تكالبوا عليه بالقوة مرغمين إياه على استقلال سيارة قاصدين من ذلك إبعاده عن أعين أهله وذويه لتنفيذ مُخططهم الآثم.



وذكرت النيابة العامة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه بالقوة على توقيع إيصالات أمانة، بأن قاموا بتهديده بواسطة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و احتجزوا دون أمر من الحكام المختصين ودون حق بأن غلقوا الأبواب وشلوا مقاومته وأخيرا بتهديده بأعمال السلاح الأبيض بجسده أن لم ينصاع للأوامر.

واستجوبت النيابة العامة المجني عليه وأكد أنه أثناء تواجده بالطريق العام وتحديدا بورشة إصلاح أطارات السيارات قام المتهمين بمغافلتة واختطافه بداخل سيارة ملاكي و قاموا باحتجازه بمنزل المتهم مهددينه بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب دون إحداث إصابات، وقاموا بإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة.



وكشفت تحريات البحث الجنائي أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه من الطريق العام عن طريق القوة، واجبروه على التوقيع "إيصالات أمانة"، احتجزوه داخل عقار سكني رغما عنه وذلك لخلافات عائلية سابقة، كون المتهم سبق وأن تزوج من نجله عمة المجني عليه، وقبل أيام من الواقعة تزوجت الابنة من المتهم سريا، وأنه احتجز المجني عليه بحجة استدراج زوجته العرفية لخطفها.





