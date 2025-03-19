بمشاركة 22 عضوًا.. النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف"

كتب- صابر المحلاوي:

اختتم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، فعاليات ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، التي عُقدت على مدار يومي 18 و19 مارس بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وبمشاركة 22 من أعضاء النيابة بمختلف الدرجات القضائية.

وخلال كلمته في ختام الفعاليات، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل تحيات المستشار عبد الراضي صديق للمشاركين، مؤكدًا حرص الهيئة على تنمية مهارات أعضائها وتعزيز قدراتهم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي.

كما شدد على أن المركز يعمل وفق خطة تدريبية مستدامة، تستهدف تدريب جميع أعضاء النيابة بمختلف الدرجات، من خلال استعراض القضايا العملية، ومناقشة الإشكاليات القانونية، وأحدث المستجدات التشريعية والقضائية.

وتضمن البرنامج عدة محاضرات متخصصة، أبرزها: "تطوير الذات.. أساس النجاح"، وقدمتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني - عضو مركز التدريب القضائي.

"التطبيقات العملية للتحقيق والتصرف"، وحاضر فيها كل من المستشارة نهى أسامة – عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار علاء باهي الدين – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على الحضور، وسط إشادة من المشاركين بأهمية هذه البرامج في تطوير الأداء المهني وتعزيز الخبرات العملية.