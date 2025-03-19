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حكم قضائي جديد ضد "كروان مشاكل" في اتهامه بسب ليلى الشبح

02:25 م الأربعاء 19 مارس 2025

كروان مشاكل

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كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بحبس التيك توكر الشهير بـ"كروان مشاكل" لمدة 3 أشهر، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف المنتجة ليلى الشبح عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم ليلى الشبح ببلاغ رسمي ضد "كروان مشاكل"، تتهمه فيه بالإساءة إليها والتشهير بها عبر بث مقاطع فيديو تضمنت عبارات سب وقذف، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقها القانوني.

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كروان مشاكل ليلى الشبح حكم قضائي
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