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"كنا بنهزر".. ضبط شخصين ألقيا ألعابًا نارية داخل سيارة بالإسكندرية

01:58 م الأربعاء 19 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان وهما يلقيان ألعابًا نارية داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المستلزمات الكهربائية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة قديمة وتم تصويرها خلال العام الماضي، حيث قام اثنان من الصبية بإلقاء الألعاب النارية داخل السيارة عقب الإفطار، ثم لاذا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، "كنا بنهزر".

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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الإسكندرية الألعاب النارية شرطة أول الرمل
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