خطوات حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية

كتب- محمود الشوربجي:

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، والآليات الواجب اتباعها لاكتساب الجنسية.

يأتي ذلك تزامنًا مع ما تقوم به الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، على تقديم تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم في إنهاء أوراقهم دون عناء.

وقال محمد سالم المحامي، إن المشرع خول لكل من وُلد لأم مصرية وأب غير مصري قبل 15/7/2004 -تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، الحق في أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من وزير الداخلية، أو بانقضاء سنة من تاريخ إعلانه دون صـدور قرار مسبب منه بالرفض، أما أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15/7/2004، وما بعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.

أضاف لـ "مصراوي"، أنه بالنسبة لإجراءات منح الجنسية لأبناء الأم المصرية ممن ولدوا قبل سريان القانون، فيتم تقديم الطلب بإدارة الجنسية بديوان عام المصلحة، أو أحد مكاتب التمثيل القنصلي بالخارج على النموذج الخاص.

وفي هذا التقرير نرصد خطوات تقديم طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية:

المستندات المطلوبة من الطالب :

شهادة ميلاد الرسمية.

جواز سفره الأجنبي الساري وصورة منه.

عدد 4 صور حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية المصرية لمن بلغ 16 سنة.

المستندات المطلوبة من والدة الطالب

شهادة الميلاد.

شهادة ميلاد والدها.

إثبات شخصيتها "جواز سفر أو بطاقة".

عقد زواجها من والد طالب المنح.

وأشار محمد سالم المحامي، إلى أنه في حالة إذا كانت الأم المصرية قد توفيت، فمن حق ابنها أن يتقدم بطلب لإدارة الجنسية بمصلحة الجوازات يفيد رغبته في الحصول علي الجنسية المصرية، ويرفق مع الطلب كل الأوراق السابقة مضافا إليها شهادة وفاة الأم، وبعدها يكتسب الجنسية المصرية.