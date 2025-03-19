ضبط شخص غسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في الإتجار بالمخدرات

كتب- علاء عمران:



تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.



وحاول المتهم إظهار المضبوطات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، وقدرت أعمال الغسل بـ 110 ملايين جنيه تقريبًا.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.