وزارة الداخلية تضبط المتلاعبين في اللوحات المعدنية للسيارات بأكتوبر والعبور

كتب- علاء عمران:



كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة، لقيامه بوضع لوحات معدنية مخالفة للوحات المعدنية المؤمنة ووجود بعض المخالفات بالسيارة.



وأكد الشاكي على وقوع مشادة كلامية بينه وبين المذكور تعدى خلالها عليه بالسب والضرب مستخدماً "عصا خشبية".



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بوضع عدد 2 لوحة بلاستيكية مصطنعة على السيارة بقصد التهرب من المخالفات المرورية.



كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بمدينة العبور بالقليوبية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها.