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انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين في الشرابية

11:04 ص الأربعاء 19 مارس 2025

انهيار جزئي لعقار

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كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة الشرابية، انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخلاء العقار من السكان والعقارات المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط أجزاء من العقار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

على الفور توجهت الفرق الأمنية إلى الموقع، وتبين انهيار سقف غرفة في الطابق الأرضي وسقف غرفة أخرى بالطابق الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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انهيار جزئي لعقار الشرابية قوات الحماية المدنية
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