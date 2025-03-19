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محاكمة متهم بهتك عرض فتاة في السلام اليوم

03:40 ص الأربعاء 19 مارس 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام.

وجاء في أمر إحالة المتهم "ع. م"، أنه في غضون مارس الماضي هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بجذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولًا التعدي عليها، إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحدث بالمجني عليها إصابة عبارة عن كسر بالذراع اليمنى أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.

كانت مباحث قسم شرطة السلام، تلقت بلاغًا من فتاة تفيد بقيام سائق توك توك بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدًا تنفيذ جريمته، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة سائق توك توك قسم شرطة السلام
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