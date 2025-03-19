الحكم على مروان مشاكل بسب المنتجة ليلى الشبح اليوم

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على التيك توكر "كروان مشاكل"، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

كانت المنتجة ليلى الشبح حررت محضرًا ضد التيك توكر كروان مشاكل، تتهمه فيه بالسب والقذف، وقد أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لنظر محاكمته.

وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.