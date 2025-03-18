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إصابة طالب بطعنة نافذة بعد اعتداء عامل عليه بالزاوية الحمراء

09:55 م الثلاثاء 18 مارس 2025

إصابة طالب بطعنة نافذة

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كتب- أحمد عادل:

تعرض طالب لإصابة بطعنة نافذة، جراء اعتداء عامل عليه بسبب خلافات بينهما، في منطقة الزاوية الحمراء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال طالب مصاب بطعنة نافذة بادعاء تعدي آخر عليه.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، قيام عامل بطعن الطالب بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على أثرها بطعن المجني عليه.

جرى نقل الطالب للمستشفى وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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