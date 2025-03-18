مصرع الأب ونجاة رضيعه وأسرة في مهرب الريح.. ارتفاع ضحايا حادث الأوسطي لـ16 شخصًا

كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي نطاق مدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء إلى حالة وفاة و15 مصابا.

الحادث نتج عمه مصرع عامل يدعى رمضان عبدالباري 45 عاما، فيما أصيب 15 أخرون وهم كل من: محمد سند رياض 40 عاما، أحمد عبد الله 12 عاما، مبروكة محمد 50 عامًا، محمد هلال 22 عاما، السيد عرفة 41 عاما، محمد سامي عبدالحميد 35 عاما.

كما ضمت قائمة المصابين أشرف حسن 45 عاما وأبناؤه (منة 11 عاما) و(محمد 5 سنوات) و(جنة 9 سنوات)، ونسمة عاطف 35 عامًا، وابن المتوفى الوحيد (ياسين عامان) ومحمد مدبولي محمد 43 عامًا جميعهم نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.