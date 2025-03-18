انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مستشفى بالسيدة زينب

كتب- عاطف مراد:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق نشب في رعاية القلب بالدور العاشر داخل مستشفى بمنطقة السيدة زينب.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب في رعاية القلب بالدور العاشر داخل المستشفى.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

مباشرة تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقي أقسام المستشفى.