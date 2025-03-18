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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق بعدد من المحلات بمنشأة ناصر

06:55 م الثلاثاء 18 مارس 2025

حريق محلات

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينات الفنية اللازمة؛ للوقوف على أسباب حريق مجموعة من المحلات، وذلك في محيط مزلقان المنشية.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق مجموعة من المحلات في محيط مزلقات منشأة ناصر.

توجهت على الفور القوات لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني، وجار التعامل مع الحريق وإخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده لأماكن مجاورة.

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حريق محلات المعمل الجنائي منشأة ناصر
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