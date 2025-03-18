مباحث حدائق أكتوبر تكشف مفاجأة في طعن أب لابنه قبل الإفطار

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات شروع

أب في قتل ابنه غرز سكينه في صدره في نهار رمضان بمدينة السادس من أكتوبر أمس الاثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بمساكن دهشور.

تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث حدائق أكتوبر توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين أب يعاني من هلاوس يبلغ من العمر 80 عاما وابنه تطورت إلى مشاجرة فاعتدى الأول عليه بالضرب وتطورت الأمور إلى تسديده طعنة نافذة استقرت في صدر الصغير.

الابن بين لحياة والموت في المستشفى المركزي وتحفظت الشرطة على الأب والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.