فصلت الكاميرات واستعانت بقريبها.. زوجة تقتل زوجها بمخطط شيطاني في الشرقية



كتب- فاطمة عادل:

لم يكد يمر شهر على عودة "نهى" لمنزل زوجها بعد غياب بسبب خلافات زوجية، حتى تجددت الأزمات بينهما بعد أن أخبرها بنيته الزواج من امرأة أخرى؛ مما دفعها إلى التفكير في الانتقام، طلبت المبيت معه في ورشته، وعندما استغرق في النوم، نفذت مخططها، استدعت نجل شقيقتها الذي تسلل إلى الورشة، بينما هي فصّلت كاميرات المراقبة، قبل أن ينهيا حياته طعنا وذبحا؛ لإخفاء آثار الجريمة.

المجني عليه "منير ع."، 41 عامًا، يعمل حدادًا، بينما المتهمان هما زوجته "نهى ن."، ربة منزل تصغره بسنتين، ونجل شقيقتها "السيد م."، 19 عامًا، وجميعهم يقيمون بإحدى قرى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

قبل 11 سنة، أراد المجني عليه أن يُكمل نصف دينه، فدله أحد أقاربه على "نهى"، وبعد فترة خطوبة لم تتجاوز السنة، تزوجا وأقاما في شقة سكنية بمنزل أسرة الزوج.

ومبكرًا، بدأت المشاكل تظهر بين الزوجين، بسبب إساءة الزوجة معاملة والدي وأشقاء الزوج، واعتاد الجيران سماع أصوات شجارهما.

مرارًا، تركت الزوجة عش الزوجية وأقامت في مسكن والدها بسبب خلافات مع زوجها. منتصف أغسطس 2024، تركت الزوجة مسكن الزوجية مرة أخرى، وبعد تدخل وسطاء، عادت الزوجة بعدما تعهدت بحسن معاملة أسرة زوجها. عادت واستقبلتها أسرة الزوج بحفاوة وترحاب، واتفقوا على التصالح وطي صفحة الماضي، لكن سرعان ما عادت الخلافات مجددًا. قرر "منير" الزواج من سيدة أخرى، مما زاد من حدة الخلافات.

في خضم هذه المشاكل، قال الزوج لزوجته بعد خلاف تطور إلى اعتداءات متبادلة بالضرب، "هتجوز عليكي". قررت الزوجة التخلص من زوجها، واستعانت بنجل شقيقتها لتنفيذ مخططها.

الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، بعد يوم عمل شاق، خلد الزوج إلى النوم في ورشته الواقعة بأطراف القرية. في الثانية صباحًا، قامت الزوجة بفصل كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنزل محل الواقعة، ثم هاتفت الزوجة نجل شقيقتها؛ لتنفيذ مخططهما.

ما إن وصل المتهم الثانى أمدته بآلة حادة وحازت هي أخرى من ذات النوع، ودلفوا لغرفة نوم المجنى عليه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام تلك الأدوات، ومع توالي الضربات استيقظ المجنى عليه محاولا الهرب إلا أنهما لم يمكناه من ذلك، وتواليا الإعتداء عليه حتى قاموا بإحداث الإصابات التي لحقت به، واستكملوا مخططهما الإجرامي بأن قاما بإحضار قطعتين من القماش مبللتين بالماء ووضعوها بالتناوب فيما بينهما إحداهما بفمه، والأخرى على أنفه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقامت المتهمة الأولى بنحر رقبته، محاولان من ذلك تصوير الجريمة على أنها حادث عرضي، وقاما بمحو آثار الجريمة،وانصرف المتهم الثاني من محل الواقعة، وانتظرت المتهمة الأولى حتى بزوغ الصباح، وخرجت إلى الشارع صارخة حتى تجمع الأهالي لتخبرهم بوقوع حادث لزوجها حال عمله بالصاروخ.

أبلغ الأهالي أجهزة الأمن بالعثور على جثة حداد داخل ورشته، مشيرين إلى وجود آثار عنف وخنق على رقبته.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وقامت بنقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى كفر صقر.

توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هما الزوجة وابن شقيقتها. تم القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة، حيث قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة.

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة الزوجة بالإعدام شنقًا، والسجن 15 سنة لنجل شقيقتها.