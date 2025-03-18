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شبكة نصب نسائية.. سقوط تشكيل عصابي استولى على أموال الشباب بوهم السفر

11:35 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الإطاحة بسيدتين تورطتا في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما تبين قيامهما بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص، لاستغلال راغبي السفر للخارج، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمتين، وهما مسجلتان جنائيًا، مارستا عمليات نصب ممنهجة استهدفت عددًا من الضحايا، حيث استولت إحداهما على أموالهم بزعم تسهيل إجراءات السفر، بينما تولت الأخرى الترويج للخدمات المزعومة عبر الإنترنت.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين داخل مقر الشركة غير المرخصة بمدينة نصر، وعُثر بحوزتهما على جوازات سفر، وعقود اتفاق، ودفاتر إيصالات نقدية، وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلتا إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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