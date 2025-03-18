حيلة فاشلة للهروب من المخالفات.. ضبط سائق أخفى أرقام لوحته المعدنية بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بقيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية عبر إخفاء أحد الأحرف، أثناء مروره بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.

وبعد التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم في نفس المنطقة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن السيارة تعود ملكيتها لشقيقه.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد السائق والسيارة، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وتعزيز الأمن والانضباط في الشوارع.