الاسم بواب والمهنة سمسار.. كيف أحبطت مباحث الهرم مخطط المشاغبين الأربعة؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات اختطاف حارس عقار على يد 4 أشخاص طلبا للفدية بمنطقة الهرم.

بلاغ ورد إلى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب من أسرة حارس عقار باختفائه في ظروف غامضة وتلقيهم -في وقت لاحق- اتصالا من مجهولين اعترفوا بخطفه وطلبوا فدية 250 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

خطة محكمة أعدها الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم تركزت على فحص علاقات المجني عليه وخطوط السير المحتملة وصولا إلى تحديد هوية خاطفيه بفضل الاستعانة بالتقينات الحديثة.

بتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية أشرف عليها العقيد محمد الجوهري مفتش فرقة الهرم مكان احتجاز الضحية، وأمكن تحريره دون تعرضه للإيذاء مع ضبط المتهمين.

أمام مدير المباحث الجنائية أقر المتهمون بالتخطيط للحادث ظنًا منهم بامتلاك الضحية ثروة بملايين الجنيهات نظير عمله في مجال العقارات "سمسرة" وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.