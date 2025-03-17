بعد تحديد جلسة محاكمته.. كيف أنهى لاعب كمال أجسام حياة شاب بسبب ركنة سيارة؟

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة غدًا الثلاثاء، كأولى جلسات محاكمة لاعب كمال أجسام، لاتهامه بقتل الشاب "محمود سيد" والشروع في قتل والده في منطقة المطرية، بسبب ركنة سيارة.

تعود تفاصيل الواقعة، في أحد شوارع حي المطرية الشعبي، عندما وقعت جريمة مروعة بعد مشاجرة انتهت بمقتل شاب عشريني وإصابة والده بجروح خطيرة، على يد لاعب كمال أجسام بسلاح أبيض "كزلك".



نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود سيد"، أثناء قيادته سيارة والده، ولاعب كمال أجسام من سكان المنطقة، بسبب ركنة للسيارات.

كان اللاعب يقود سيارته في الاتجاه المعاكس، وحاول إجبار "محمود" على الرجوع وترك المكان له، لكن الأخير رفض، وتطور الأمر إلى تبادل للشتائم.

تدخل الأهالي لاحتواء الموقف، وعاد كل منهما إلى حال سبيله، لكن في قلب الجاني ظلت نار الغضب مشتعلة، منتظرًا الفرصة المناسبة للانتقام.

مرّت الأيام، وأثناء مرور والد "محمود" بسيارته، اعترضه الجاني معتقدًا أنه نجله، لتنشب بينهما مشادة جديدة، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة عنيفة، أخرج الجاني سلاحًا أبيض "كزلك"، وسدد عدة طعنات إلى الأب، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية خطيرة في الصدر.

وعندما حاول "محمود" التدخل لإنقاذ والده، عاجله الجاني بطعنتين قاتلتين في الرقبة والبطن، أردتاه قتيلًا في الحال.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى بوصول جثة شاب عشريني ووالده المصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجريمة وقعت بسبب خلاف قديم على ركن السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الجاني.