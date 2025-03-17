علاقات مشبوهة في رمضان.. مأساة في أكتوبر وسيناريو إلهي بالوراق

كتب - محمد شعبان:

وسط أجواء روحانية تسود البيوت المصرية خلال شهر رمضان الكريم، طفت على السطح واقعتان يندى لهما الجبين، أبطالها الأربعة رجلان وسيدتان، زُين لهم سوء عملهم ووقعوا في المحظور.

علاقة آثمة نشأت بين ربة منزل ثلاثينية وشاب نتج عنها طفل سفاح أجبر المرأة على مغادرة منزل الأسرة قاصدة منزل خالتها بمدينة السادس من أكتوبر في محاولة لإيجاد حل ينتشلها من ذاك المأزق.

الوقت لم يكن في صالحها حتى اصطدمت بواقع مرير، وضعت رضيعها دون مقدمات فحاولت إنقاذ الموقف للمرة الأخيرة، واتصلت بعشيقها "أنا خلفت ولازم تتجوزني وتعترف بالولد" إلا أن رده حول أحلامها إلى سراب "مشكلتك وتحليها".

ورغم آلام الوضع، تحاملت السيدة على نفسها وصولا إلى شرفة شقة خالتها لتلقي الرضيع في جنح الليل ظنًا بأنها ستطوي تلك الصفحة من حياتها إلا أن رجال المباحث كان لهم رأي آخر.

في الصباح، عثر الأهالي على جثة رضيع حديث الولادة مهشم الرأس فأبلغوا الشرطة التي طوقت مكان الواقعة وأجرت فحصًا لسكان العقارات المطلة على مسرح البلاغ وصولا إلى الأم المتهمة والتي بدورها أرشدت عن عشيقها وأمكن ضبطه.

السيناريو تكرر بنهاية مختلفة، تاجر خردة جمعته علاقة غير شرعية بفتاة لم تكمل عامها العشرون بعد أثرمت عن طفل سفاح. العشيقان امتلكا قلوبًا أشد قسوة من الحجارة، اتفقا على بيعه مقابل 7 آلاف جنيه.

خطة شيطانية سقطت بتدخل إلهي، شقيق والدة الطفل تنامى إلى علمه مقصد العشيقين فهرول إلى قسم شرطة الوراق وأبلغ عن الواقعة لتتحرك قوة من وحدة المباحث وتضبط المتهمين والوسيط قبل بيع الطفل.