جثتان و31 مصابا.. مدير أمن الجيزة يعاين موقع حادث أتوبيس الواحات المروع

كتب - محمد شعبان:

انتقلت اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بطريق الواحات، الاثنين.

وتفقد "الحميلي" موقع الحادث واستمع إلى شرح موجز من مساعده لقطاع أكتوبر حول الإجراءات المتبعة من قبل شرطة النجدة والمرور فور ورود البلاغ خاصة سرعة إجلاء المصابين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى حالتي وفاة -نقلتا إلى ثلاجة مستشفيي الباويطي والواحات المركزي- فيما أصيب 31 مصابا بينهم ضابط ومجند نقلا إلى مستشفى الحلمية للعلاج.

واستعانت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.