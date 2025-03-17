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اشتعال محل كاوتش بأبو النمرس وحريق بسوبر ماركت بالهرم

09:34 م الإثنين 17 مارس 2025

موقع الحريق

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كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقَا شبَّ في محل إطارات سيارات بأبو النمرس جنوب الجيزة دون إصابات، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من عقار بطريق المريوطية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع اللواء عاصم أبو الخير مدير قطاع الجنوب.

تبين بالفحص اشتعال النيران في محل كاوتش أسفل برج مكون من 10 أدوار مواجه لكوبري عثمان وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.

في سياق متصل، اندلع حريق بمحل سوبر ماركت بشارع أسامه أبو عميرة بالهرم وتمام الإخماد دون إصابات.

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