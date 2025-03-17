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مصدر: حالتا وفاة و27 مصابا حصيلة حادث الواحات المروع

09:26 م الإثنين 17 مارس 2025

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر امني مطلع تفاصيل حادث انقلاب ميني باص بطريق الواحات اليوم الاثنين.

قال المصدر إن أتوبيسا تابعًا لهيئة النقل العام خط المنيب الواحات انقلب بالطريق بالكيلو 135 اتجاه الواحات.

أضاف المصدر أن الحادث نتج عنه حالتي وفاة و27 مصابا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

حالتا الوفاة لشخصين يقيمان بمركز الواحات البحرية وهما كل من: ماهر عبد ربه 51 عامًا ومحمود صابر 42 عامًا وتم التحفظ عليهما بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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