انقلاب ميني باص بطريق الواحات.. والحصيلة جثتان و 15 مصابا

كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الواحات حادثا مروعا سجل حالتا وفاة و15 مصابا مساء الاثنين.

مدير قطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد الريست.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميني باص (خط المنيب - الواحات) بالقرب من الكيلو 135.

الحادث نتج عنه حالتي وفاة وهما كل من: ماهر عبد ربه 51 عامًا ومحمود صابر 42 عامًا فيما أصيب 15 مصابا وسط انتشار رجال الشرطة.