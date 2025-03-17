من علاقة آثمة.. ضبط شاب وفتاة حاولا بيع رضيعهما بالوراق مقابل 8 آلاف جنيه

كتب ـ صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة من إحباط محاولة بيع طفل رضيع من قِبل والديه، بعدما أقدما على عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه، وذلك قبل إتمام الصفقة بدقائق، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بورود بلاغ من صاحب محل يتهم شقيق زوجته بعرض طفل للبيع مقابل مبلغ مالي.

على الفور، وجه المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، فريق البحث بسرعة التحري عن الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هما "رجب.ع" (36 عامًا)، يعمل في تجارة الخُردة، و"صباح.ر" (18 عامًا)، وأن الطفل نتاج علاقة غير شرعية بينهما، ما دفعهما لمحاولة بيعه بمساعدة وسيط.

تحركت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهمين قبل إتمام الصفقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.