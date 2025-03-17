3 جثث و10 مصابين في حادث مروع بمدينة نصر

كتب - محمد شعبان:

شهد طريق السويس نطاق مدينة نصر حادثا مروعا أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل وأصيب 10 أخرون اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام الهيئة العربية للتصنيع.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة اتجاه مدينة نصر، مما أسفر عن 3 حالات وفاة و10 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ودفع مدير مرور القاهرة بتعزيزات إضافية لسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

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