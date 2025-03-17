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"ضربوني وصوروني يا بابا".. ابن إعلامي يلجأ إلى مباحث الشيخ زايد

03:32 م الإثنين 17 مارس 2025

اعتداء بالضرب

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كتب - محمد شعبان:

في خضم عرض مسلسلات رمضان، استعانت فتاة بأحد الأعمال الدرامية للانتقام من ابن إعلامي، حيث استدرجته إلى فيلا بالشيخ زايد، ليجد نفسه أمام مفاجآت غير سارة.

حظي ابن الإعلامي بترحيب من نوع خاص، إذ تعرض لوصلة من الضرب المبرح، أعقبتها جلسة تصوير وُضع خلالها في أوضاع مخلة، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

هرع الابن إلى والده شاكياً معاناته داخل الفيلا الفاخرة: "ضربوني وصوروني يا بابا"، ليصطحبه الأخير إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد لتحرير بلاغ بالواقعة.

استمع ضباط المباحث إلى أقوال الضحية، ثم انتقلوا برفقته إلى الفيلا محل الواقعة، حيث تبين أنها غير مأهولة بالسكان حاليًا. ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الفتاة وشقيقها.

ووجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

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