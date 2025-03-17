خناقة تنتهي بقتيل.. الجنايات تعاقب عامل بولاق" بالسجن 15 سنة

كتب – رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، بمعاقبة "عامل أحذية" بالسجن المشدد 15 عامًا في واقعة اتهامه بقتل عامل طعنًا بمطواة إثر شجار بينهما بسبب خلاف سابق، كما برأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث في أوراق الدعوى مما أُسند إليهما من اتهامات.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل علي سليم، بعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جبر بشير، وأمانة سر عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 15560 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 7956 لسنة 2023 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أ.م"، و"م.ذ.م"، و"م.م"، في اليوم الرابع عشر من يوليو 2023، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه "عمر ع." عمدًا مع سبق الإصرار.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه إثر خلاف نشب بينهم، وما إن ظفروا به حتى وجّهه له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "مطواة"، استقرت في منطقة البطن قاصدًا قتله، وذلك بحضور المتهمين الثاني والثالث بمسرح الجريمة لمؤازرته، مما أدى إلى إصابة المجني عليه إصابات أودت بحياته.

وخلال استجواب النيابة العامة، أقرّ المتهم الأول "أ.م" بتعديه على المجني عليه محدثًا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، إثر خلاف سابق بينهما.

وثبت في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه "عمر ع." أن الإصابة الموصوفة ذات طبيعة طعنية حيوية حديثة، حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، مثل "سكين" أو "مطواة" أو ما شابه، وهي جائزة الحدوث. كما بيّن التقرير أن الوفاة تُعزى إلى الإصابة الطعنية بالبطن، وما أحدثته من قطوع بالمساريقا والأوعية الدموية الرئيسية بها، والقولون المستعرض، وما صاحبها من نزيف دموي إصابي وصدمة نزيفية غير مرتجعة.