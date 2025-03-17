العثور على جثة وسط نيران شقة بحدائق أكتوبر

كتب- محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص داخل شقة سكنية بحدائق أكتوبر، اليوم الاثنين.

العقيد مروان مشرف مفتش مباحث الفرقة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة "ابني بيتك 5".

التحريات والمعاينة الأولية بينت أن حريقا شب داخل شقة بالطابق الأول بالعقار رقم 214 وبعد انتهاء رجال الإطفاء من السيطرة على النيران عثروا على جثة "حسن.ج.".

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.