جثة و12 مصابًا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، بينهم سوداني، في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من أكتوبر في طريقها إلى 6 أكتوبر، مما أسفر عن حالة وفاة و12 مصابًا، بينهم سوداني الجنسية.

نُقل المصابون إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج، فيما أُودع الجثمان بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.