3 قرارات عاجلة من النيابة في اعتداء 4 طلاب على زميلتهم بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، تحقيقات موسعة في تعرض طالبة لتشويه وجهها واتهام ثلاث زميلات وزميل رابع بالتعدي عليها بالضرب.

وطلبت النيابة فحص وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والممرات المؤدية إلى دورات المياه، حيث ذكرت الطالبة المجني عليها أن المتهمين تتبعوها واعتدوا عليها داخل الحمامات.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، حيث وجهت المجني عليها اتهامًا لثلاث من زميلاتها وزميل آخر بالمدرسة بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، إذ تتبعوها إلى دورة المياه، وحاصروها، ثم اعتدوا عليها بالضرب، مما أدى إلى إصابتها بجرح في وجهها طوله 10 سم، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في جسدها.

تم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث من خلال الاستماع إلى أقوال العاملين بالمدرسة وشهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.