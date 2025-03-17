ضبط شركة سياحية وهمية استولت على أموال المواطنين بزعم رحلات حج وعمرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة شركة سياحية غير مرخصة، وذلك بعد تورطهم في النصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة.

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية من الضحايا بعد إيهامهم بأن الشركة مرخصة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال المداهمة، عثرت الأجهزة الأمنية داخل مقر الشركة على دفاتر استلام نقدية وطلبات حجز رحلات خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.