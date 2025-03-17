"عشان تفرحي بجمالك".. طالبة ثانوي تشوه وجه زميلتها في حمام مدرسة خاصة بأكتوبر والسبب صادم

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدرسة لغات بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الأحد، حادثة مؤسفة بطلتها طالبة في المرحلة الثانوية، اعتدت على زميلتها بآلة حادة.

تلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بوصول طالبة مصابة بجرح في الوجه.

وأفادت التحريات الأولية وأقوال الفتاة المصابة، سارة، بأن زميلتها استعانت بثلاثة آخرين، بينهم طالب، للانتقام منها بسبب خلاف على علاقة عاطفية بشاب جامعي.

وتتبعت العقل المدبر الضحية لدى دخولها دورة المياه، ثم أخرجت شفرة حلاقة الشعر الخاصة بالسيدات واعتدت بها على وجهها، قائلة: "عشان تفرحي بجمالك، وكل ما تبصي في المرايا تفتكريني".

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور لسماع أقوال الأطراف المعنية وضبط المشكو في حقهم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.