ضبط 253 قضية مخدرات و77 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 253 قضية جلب مواد مخدرة، و77 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 59250 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، منها 156 كجم من الحشيش، و111 كجم من البودر، و27 كجم من البانجو، و25 كجم من الهيدرو، و12 كجم من الهيروين، و3 كجم من الشابو، و2 كجم من الآيس، إضافة إلى كميات من الإستروكس والفودو وأقراص مخدرة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 77 قطعة سلاح ناري بحوزة 68 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش، و65 فردًا محليًا، و201 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، إضافة إلى 10 خزائن متنوعة و212 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت القوات من تنفيذ 59250 حكمًا قضائيًا، من بينها 161 حكم جناية، و18899 حكم حبس جزئي، و3521 حكم حبس مستأنف، و27818 حكم غرامة، و8851 مخالفة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط تشكيل عصابي مكون من متهمين ارتكبا حادثين متنوعين بالقاهرة، إلى جانب ضبط 2 من المتهمين الهاربين و15 متهمًا في قضايا بلطجة.

كما تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، ورصد 45706 مخالفة مرورية متنوعة. وأجرت الأجهزة الأمنية فحصًا لـ 302 سائق على الطرق السريعة، وتبين تعاطي 91 منهم للمواد المخدرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين وإحكام السيطرة الأمنية في مختلف المحافظات.