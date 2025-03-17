رادارات السرعة تلتقط 24 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34104 مخالفة مرورية متنوعة.

جاءت هذه الجهود تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من الحوادث، وضبط المخالفات التي تعرقل حركة السير.

وتمكنت الحملات من ضبط 670 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 23626 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات لمواقف عشوائية، فضلًا عن 558 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.