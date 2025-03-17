قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا



كتب- محمد الصاوي:

قررت النيابة العامة في قنا، حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة على ذمة التحقيق، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بعد انتشار فيديو التعدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة الداخلية، أصدرت بيانا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بشأن ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

وأضافت أنه حدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه، إذ تم ضبط المذكوران في حينه وبعرضهما على

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.