الداخلية تكشف تفاصيل تعرض ضابط شرطة للتعدي داخل محل في قنا



كتب- محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا قبل قليل، بشأن ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

وأضافت أنه حدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه، إذ تم ضبط المذكوران في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.