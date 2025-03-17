إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل تعرض ضابط شرطة للتعدي داخل محل في قنا

02:07 ص الإثنين 17 مارس 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا قبل قليل، بشأن ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

وأضافت أنه حدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه، إذ تم ضبط المذكوران في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

وأشارت إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية التعدي على ضابط شرطة التعدي على ضابط شرطة في قنا ضباط الشرطة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان