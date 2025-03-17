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إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية".. اليوم

03:00 ص الإثنين 17 مارس 2025

إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

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خلية العجوزة الإرهابية محكمة بدر
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