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بيان عاجل من النيابة الإدارية في واقعة تعدي مدير مدرسة بالبحيرة على طالبتين

10:46 م الأحد 16 مارس 2025
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كتب- محمود الشوربجي:

باشرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري قرقر مدير النيابة، تحقيقاتها فيما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن واقعة تعدي مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بمحافظة البحيرة بالضرب على طالبتين بالمدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي.

واستمع خالد شبل وكيل النيابة، لأقوال رئيس قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة، والموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وعدداً من المدرسين والإداريين وطالبات المدرسة من شهود الواقعة.

وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير إدارة المراجعه الداخليه والحوكمة بمديرية التربيه والتعليم بالبحيرة، والطالبتين المعتدى عليهما، ومدير المدرسة، وجار استكمال التحقيقات.

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اعتداء على طالبتين مدير مدرسة البحيرة النيابة الإدارية تعليم البحيرة
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