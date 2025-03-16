"غادة" تطلب الخلع: "بيرفض الخروج معايا يوم الأربع"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "غادة. ع"، 32 سنة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تشكو فيها من معاناتها اليومية بسبب هوس زوجها بالأبراج وعلم الفلك، وقالت في دعواها: "حياتي تحولت إلى توقعات فلكية، كل تصرفاتي تُفسَّر حسب برجي، وحتى قراراتي في البيت أصبحت تخضع لحظي اليومي حتى أنه يرفض الخروج معي نهائيًا يوم الأربعاء".

وأوضحت غادة أن زوجها، الذي يعمل في مجال الفلك والأبراج، لم يعد يتعامل معها كزوجة، بل كمجرد "حالة فلكية"، وأضافت: "إذا كنت متضايقة، يقول إن القمر في وضع معاكس لبرجي، وإذا طلبت شيئًا، يبرر رفضه بأن الكواكب غير متوافقة مع طالعي، حتى الأكل والملابس والنزهات، كلها تعتمد على حركة النجوم".

وذكرت أنها حاولت التفاهم معه مرارًا، لكنه كان يصر على تطبيق تحليلاته الفلكية على حياتهما الزوجية، وقالت: "وصل الأمر إلى أنه يرفض الخروج معي يوم الأربعاء لأن 'طاقته السلبية، تؤثر على برجنا، ويمنعني من اتخاذ قرارات مهمة قبل استشارته لأنه يرى أن برجي لا يناسب اتخاذ القرارات في تلك الأيام".

وأشارت غادة إلى أنها شعرت بالاختناق، خاصة عندما بدأ يفسر كل خلاف بينهما بأنه نتيجة لحركة الكواكب، بدلًا من الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية، وتابعت: "أنا إنسانة، مش كوكب بيجري في مداره".

وطالبت غادة الطلاق لكنه رفض وتهرب مؤكدة أنها لم تعد تستطيع العيش تحت رحمة التنبؤات الفلكية. فلجات إلى محكمة الأسرة وطلب الخلع وحملت الدعوى رقم 639 لسنة 2024 ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.