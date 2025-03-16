إجراء عاجل من الداخلية بعد فحص الفيديو الذي أثار استياء المواطنين في بورسعيد

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن قيام (3 أشخاص) بمضايقة فتيات ورش المياه عليهم باستخدام مسدس "لعبة أطفال" واستقلالهم سيارة "مملوكة لأحدهم" بمحافظة بورسعيد.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشرق ببورسعيد من (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) تضررها من قيام قائد سيارة وبرفقته آخرين بمضايقتها ورش المياه عليها حال سيرها بالطريق العام باستخدام مسدس "لعبة أطفال".

تم تحديد وضبط السيارة ومرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، بحوزة أحدهم (المسدس اللعبة المستخدم فى الواقعة) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.