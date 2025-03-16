بعد اشتباك مسلح مع العمليات الخاصة.. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في طوخ

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة إثر مداهمة أمنية في إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة يتزعمهم هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي "سرقة بالإكراه، مخدرات وسلاح ناري") بمحاولة جلب مواد مخدرة للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص" متخذين من إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وأضافت الداخلية؛ عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضُبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، بودر"- 3 بنادق خرطوش- 3 فرد محلى- سيارة ملاكي "مبلغ بسرقتها").

وأكدت الداخلية، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.