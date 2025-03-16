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"مكنش قصدي".. الداخلية تكشف ملابسات تحرش سائق نقل ذكي بسيدة أجنبية

07:26 م الأحد 16 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب ـ محمد الصاوي:


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لواقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكي حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد؛ بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

وأضافت الداخلية في بيانها؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التحرش شركات النقل الذكي
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